Oggi nella storia | eventi significativi nati e scomparsi e il detto popolare che racconta il tempo che passa
Oggi ricorda il 2 febbraio 1914, data in cui negli Stati Uniti viene distribuito il primo cortometraggio di Keystone Pictures Studio, *Making a Living*. È un momento che segna l'inizio dell’epoca del cinema commerciale, con un film che apre la strada a un settore che avrebbe rivoluzionato il modo di raccontare le storie.
Il 2 febbraio 1914 segna un momento fondamentale nella storia del cinema: negli Stati Uniti viene distribuito per la prima volta *Making a Living*, un cortometraggio prodotto dalla Keystone Pictures Studio. Questo breve film non è solo un evento tecnico, ma l’atto di nascita di una leggenda. In esso appare per la prima volta al grande pubblico Charlie Chaplin, all’epoca ancora sconosciuto al di fuori dei teatri di varietà londinesi. Il film, con la sua comicità fisica, il travestimento e il carattere ironico, introduce già elementi che diventeranno icone del personaggio di Charlot: il cappello a cilindro, la barbetta a punta, le scarpe troppo grandi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Making a Living
