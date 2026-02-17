Disastro Juve a Istanbul | il Galatasaray ne fa 5 Spalletti vede il baratro Champions

La Juventus di Luciano Spalletti ha subito una pesante sconfitta a Istanbul, quando il Galatasaray ha segnato cinque gol e ha dominato il match. La squadra italiana ha perso 5-2 nell’andata dei playoff di Champions League, lasciando molte preoccupazioni sul proprio cammino europeo. I turchi hanno sfruttato al massimo le occasioni, rendendo difficile la rimonta per i bianconeri. La gara si è svolta davanti a oltre 50.000 spettatori all’Ali Sami Yen, un ambiente caldo che ha spinto i padroni di casa.

La Juventus di Luciano Spalletti esce con le ossa rotte dall'inferno dell'Ali Sami Yen, travolta per 5-2 dal Galatasaray nell'andata dei playoff di Champions League. In una serata drammatica per la retroguardia bianconera, non è bastata la doppietta d'autore di Teun Koopmeiners per arginare la furia dei turchi, trascinati da un Noa Lang in stato di grazia e da un Victor Osimhen dominante in ogni duello aereo. Il verdetto di Istanbul mette ora la "Vecchia Signora" con le spalle al muro: servirà un'impresa epica all'Allianz Stadium nel match di ritorno per ribaltare un passivo che mette seriamente a rischio l'accesso agli ottavi di finale della massima competizione europea.