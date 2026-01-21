Inter per la qualificazione diretta agli ottavi adesso serve un miracolo

L’Inter affronta un momento difficile in Champions League, con tre sconfitte consecutive che complicano la qualificazione diretta agli ottavi. La partita contro l’Arsenal a San Siro si è conclusa con una delusione, confermando le sfide del team in questa fase della competizione. Ora, per proseguire il percorso nelle coppe, sarà necessario un vero e proprio miracolo nella fase successiva.

La serata europea di San Siro si chiude con un’altra delusione per l’Inter. La sconfitta contro l’Arsenal certifica il terzo ko consecutivo in Champions League, dopo quelli maturati contro Atletico Madrid e Liverpool. Un trittico durissimo nel calendario nerazzurro, affrontato con impegno e coraggio, ma che lascia in eredità una classifica ora decisamente più complicata. Contro i Gunners lo scoglio era altissimo e l’Inter, pur senza mai arrendersi, ha pagato la maggiore qualità e continuità degli avversari. Dopo il pareggio, i nerazzurri hanno anche avuto qualche situazione favorevole per provare il sorpasso, senza però riuscire a concretizzare nei momenti chiave.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter Liverpool, nerazzurri criticati per la gestione dei big match. La qualificazione diretta agli ottavi si complicaL'Inter viene criticata per la gestione dei big match in Champions League, con particolare attenzione alle sfide contro il Liverpool.

