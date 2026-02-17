La Half Marathon cerca volontari
La Prato Half Marathon ha bisogno di volontari per la sua 36ª edizione, prevista il 19 aprile 2026, dopo che la società sportiva Asd Prato Promozione ha annunciato l’appello. La gara, che attira ogni anno centinaia di partecipanti, si svolgerà lungo le strade del centro storico della città. La società, impegnata nell’atletica leggera, cerca persone disponibili a supportare l’evento, in particolare nelle aree di assistenza e logistica.
Tutto pronto per la Montecatini Half Marathon
Il 19 gennaio 2026, Montecatini Terme ospiterà la 7ª edizione della Half Marathon, un evento che si conferma come un punto di riferimento per gli appassionati di corsa e le famiglie.
Si avvicina la settima Montecatini Half Marathon
La settima Montecatini Half Marathon si terrà domenica 25 gennaio 2026 a Montecatini Terme.
