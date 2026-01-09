La settima Montecatini Half Marathon si terrà domenica 25 gennaio 2026 a Montecatini Terme. L’evento, in programma con partenza alle 9, rappresenta un’importante occasione per gli appassionati di corsa di confrontarsi su un percorso che attraversa la città. La manifestazione, che si inserisce nel calendario sportivo locale, invita i partecipanti a vivere una giornata dedicata all’attività fisica e alla scoperta del territorio.

Montecatini, 9 gennaio 2026 – Montecatini si prepara a correre: torna la settima Montecatini Half Marathon Montecatini Terme si appresta a vivere una nuova, intensa giornata di sport con la settima Montecatini Half Marathon, in programma domenica 25 gennaio 2026, con partenza alle 9.30. Cuore pulsante dell’evento sarà il Centro Sportivo Pallavicini, in Viale Leonardo da Vinci 50, che ospiterà partenza e arrivo di una manifestazione ormai entrata a pieno titolo nel calendario podistico invernale toscano. La gara principale, competitiva sulla distanza ufficiale della mezza maratona di km 21,097, sarà affiancata da una prova non competitiva di km 10,5 e da una passeggiata ludico-motoria di km 5, pensata per coinvolgere famiglie, camminatori e appassionati di ogni età, nel segno dello sport aperto e inclusivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si avvicina la settima Montecatini Half Marathon

