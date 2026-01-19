tutto pronto per la montecatini half marathon

Il 19 gennaio 2026, Montecatini Terme ospiterà la 7ª edizione della Half Marathon, un evento che si conferma come un punto di riferimento per gli appassionati di corsa e le famiglie. La manifestazione rappresenta un’occasione per vivere lo sport e la cultura del territorio, consolidando la tradizione di un appuntamento che ogni anno richiama partecipanti da tutta la regione.

Montecatini Terme, 19 gennaio 2026 – Montecatini Terme si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dello sport, della cultura podistica e della condivisione, con la 7ª edizione della Montecatini Half Marathon, appuntamento che negli anni ha saputo crescere, radicarsi nel territorio e diventare un punto di riferimento per atleti, appassionati e famiglie. Il primo momento clou sarà sabato 23 gennaio, quando alle ore 18.30, presso la struttura del Palavinci in via Leonardo da Vinci, andrà in scena un convegno tecnico sullo sport, pensato non come semplice introduzione alla gara, ma come vero e proprio momento di formazione e confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Si avvicina la settima Montecatini Half MarathonLa settima Montecatini Half Marathon si terrà domenica 25 gennaio 2026 a Montecatini Terme.

