La grande notte olimpica di Previtali | obiettivo 500 metri e staffetta

SHORT TRACK. Mercoledì 18 febbraio il 20enne di Calusco d’Adda sarà in gara nei quarti di finale per entrare nei primi dieci e conquistare un posto nel quartetto azzurro che venerdì 20 andrà a caccia della medaglia. Molto, se non tutto, in una notte. Mercoledì 18 febbraio Lorenzo Previtali si gioca un doppio carico di speranze ai Giochi di Milano Cortina. Dalle 20,24 il 20enne poliziotto di Calusco d’Adda sarà in gara nei quarti di finale dei 500 metri dello short track con l’obiettivo di entrare nei primi dieci e conquistare un posto nella staffetta azzurra che venerdì 20 andrà a caccia di una medaglia sui 5mila metri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

