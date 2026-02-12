Short track | Fontana d' argento nei 500 metri| Slittino bronzo nella staffetta mista| Lollobrigida oro bis | Brignone trionfa

Gli atleti azzurri portano a casa diversi risultati importanti. Francesca Fontana conquista un argento nei 500 metri di short track, mentre Federica Lollobrigida ottiene il suo secondo oro. La squadra di slittino si ferma al terzo posto nella staffetta mista, e la sciatrice Brignone si aggiudica un’altra vittoria. Sono risultati che fanno parlare di buon passo per il movimento italiano.

Questi i tempi delle cinque finaliste Medaglia numero 13 alle Olimpiadi, traguardo storico per Arianna Secondo posto nello short track 500m donne, è la medaglia numero 13 della carriera alle Olimpiadi. Prima l'olandese Velzeboer Inizia la finale Si deve rifare la partenza Fontana in pista insieme alle avversarie, ci siamo. Arianna accolta dal boato del pubblico di casa Le avversarie dell'azzurra saranno: Velzeboer (Ola), Poutsma (Ola), Sarault (Can) e Boutin (Can) L'azzurra chiude seconda nella sua semifinale in 41"53, dietro all'olandese Velzeboer (41"399, record del mondo) Ci siamo Oltre alla squalifica di Sighel, non hanno superato i quarti di finale Spechenhauser e Nadalini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Questa mattina, alle gare di short track, Arianna Fontana si è qualificata per le semifinali mentre Federico Sighel è stato squalificato.

Questa mattina il mondo dello sport italiano si è acceso di emozioni.

