Short track Milano-Cortina 2026 | Italia in finale nella staffetta 5000 brividi per Sighel nei 500 metri
L’Italia si qualifica in finale nella staffetta 5000 ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dopo una gara combattuta al Forum di Assago. La squadra italiana ha superato le avversarie più forti, tra cui la Corea, l’Olanda e il Canada. Nel frattempo, Sighel ha vissuto momenti di tensione durante le batterie dei 500 metri, rischiando di non passare il turno. La giornata si è conclusa con emozioni forti e sorprese sul ghiaccio.
Giornata intensa al Forum di Assago tra qualificazioni sofferte e colpi di scena. Sighel rischia nelle batterie dei 500, mentre la staffetta maschile conquista la finale contro Corea, Olanda e Canada. Il ghiaccio del Forum di Assago non concede tregua. Tra cadute, sorpassi all'ultima curva e strategie millimetriche, lo short track azzurro vive un'altra giornata ad alta tensione ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, 2° oro per l’Italia: vittoria nella staffetta mista di short track con Confortola, Fontana, Nadalini e Sighel
Questa mattina l’Italia ha conquistato il secondo oro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
