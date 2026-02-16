Short track Milano-Cortina 2026 | Italia in finale nella staffetta 5000 brividi per Sighel nei 500 metri

L’Italia si qualifica in finale nella staffetta 5000 ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dopo una gara combattuta al Forum di Assago. La squadra italiana ha superato le avversarie più forti, tra cui la Corea, l’Olanda e il Canada. Nel frattempo, Sighel ha vissuto momenti di tensione durante le batterie dei 500 metri, rischiando di non passare il turno. La giornata si è conclusa con emozioni forti e sorprese sul ghiaccio.