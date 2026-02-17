La Grande Nevicata del 1956 | l’ondata di gelo che paralizzò l’Italia ??

Nel 1956, una forte ondata di gelo ha investito l’Italia, causando intense nevicate e blocchi di strade in molte città. La causa principale è stata un’onda di freddo proveniente dall’Europa centrale che ha portato abbondanti nevicate anche a Locorotondo, in provincia di Bari, dove le strade sono state coperte di neve e molte persone sono rimaste bloccate nelle loro case. Gli archivi storici della famiglia Oliva conservano foto e testimonianze di quegli eventi eccezionali, che ancora oggi vengono ricordati come la grande nevicata del 1956.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Locorotondo Bari Puglia innevato 1956, dall’archivio storico della famiglia Oliva. anomalia climatica del XX secolo – così può essere definito l’evento del febbraio 1956, una delle più intense e durature ondate di gelo mai registrate in Europa e in Italia. Per Meteo POP, che da anni studia e archivia gli eventi meteorologici estremi in Toscana e sul territorio nazionale, il febbraio 1956 rappresenta un caso scuola di dinamica sinottica, persistenza del freddo pellicolare e genesi ciclonica mediterranea. L’episodio ebbe origine a fine gennaio 1956, ma il culmine si raggiunse tra il 2 e il 17 febbraio. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

