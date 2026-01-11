Ondata di gelo sull’Italia è allerta meteo in 5 regioni del Centro-Sud

Un’ondata di gelo interessa diverse zone del Centro-Sud Italia, con un’allerta meteo che coinvolge cinque regioni. Le condizioni di maltempo persistono da alcuni giorni, richiedendo attenzione e precauzione. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità per garantire la sicurezza durante questo periodo di temperature rigide e condizioni atmosferiche avverse.

