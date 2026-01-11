Ondata di gelo sull’Italia è allerta meteo in 5 regioni del Centro-Sud
Un’ondata di gelo interessa diverse zone del Centro-Sud Italia, con un’allerta meteo che coinvolge cinque regioni. Le condizioni di maltempo persistono da alcuni giorni, richiedendo attenzione e precauzione. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità per garantire la sicurezza durante questo periodo di temperature rigide e condizioni atmosferiche avverse.
(Adnkronos) – L'ondata di maltempo non molla l'Italia, stretta nella morsa del gelo che da giorni insiste sulla Penisola. Per la giornata di oggi, domenica 11 gennaio, previste piogge, nevicate, ma anche venti di burrasca e un ulteriore sensibile calo delle temperature. Per questo, la Protezione Civile ha diramato una allerta gialla in 5 regioni . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
