Allerta meteo in cinque regioni del Sud Italia | ondata di gelo ghiaccia la penisola

Un’allerta meteo interessa cinque regioni del Sud Italia a causa di un’ondata di gelo che sta interessando la penisola. L’area è colpita da condizioni climatiche rigide, con nevicate a bassa quota e venti intensi, causate da un’intensa ondata di freddo proveniente dall’Europa. Questa situazione meteorologica rappresenta un’ulteriore sfida per le zone già colpite dal maltempo, richiedendo attenzione e precauzioni adeguate.

Il nuovo anno non sta mostrando il migliore dei suoi volti meteo. L'Italia si trova al centro di un'intensa fase di maltempo invernale, scandito da aria gelida in discesa dall'Europa e da fenomeni meteorologici estremi che di conseguenza mettono sotto pressione vaste aree del Paese con neve a bassa quota e forti venti di burrasca.

L’inverno vecchio stile che stupisce gli italiani. Ed ora un’ondata di gelo, allerta gialla in 5 regioni - Allerta gialla, per domenica 11 gennaio, per Lazio, Campania, Abruzzo, Umbria, Calabria. dire.it

Ondata di gelo in arrivo Italia, allerta meteo per cinque regioni. Dove potrebbe nevicare - Neve anche in Sicilia, le temperature registrate sono mediamente 15 gradi sotto le medie stagionali, il picco del freddo è atteso nei prossimi giorni ... tg.la7.it

Ondata di gelo in arrivo Italia, allerta meteo per cinque regioni. Dove potrebbe nevicare x.com

In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 20,00 di domani 10 gennaio, prevede venti forti con locali raffiche, il sindaco Clemente Mastella ha invitato la popolazione ad attenersi alle no - facebook.com facebook

