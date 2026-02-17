La Germania verso il divieto e il ban dei social per gli under 16

La Germania ha deciso di vietare l’uso dei social media ai minori di 14 anni, perché teme gli effetti negativi sulla crescita dei giovani. Il governo ha annunciato che introdurrà controlli più severi per i ragazzi tra 14 e 16 anni, cercando di limitare il tempo trascorso online. Questa decisione riguarda soprattutto piattaforme come Instagram e TikTok, dove molti adolescenti già trascorrono ore ogni giorno.

Germania, Stop ai Social per Minori: Una Svolta nella Regolamentazione Digitale. Berlino punta a un drastico cambiamento nell'accesso dei giovani ai social media, con l'intenzione di vietare l'uso delle piattaforme ai minori di 14 anni e imporre controlli severi per gli adolescenti tra i 14 e i 16 anni. La decisione, frutto dell'accordo tra Socialdemocratici (SPD) e Cristiano Democratici (CDU), mira a proteggere i bambini e gli adolescenti dai rischi online, aprendo un confronto con le aziende tecnologiche statunitensi e sollevando un dibattito europeo sulla regolamentazione del web. L'implementazione della riforma è prevista entro la fine dell'anno.

L’Australia si prepara al divieto per gli Under 16 di avere un profilo social: dal 10 dicembre scatta il ban

La Francia verso il divieto dei social network per gli under 15: il progetto di legge arriverà in Parlamento a gennaioIn Francia, un nuovo progetto di legge propone di vietare ai minori di 15 anni l'accesso ai social media a partire dal 1° settembre 2026.

