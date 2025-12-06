L'Australia si prepara al divieto per gli Under 16 di avere un profilo social | dal 10 dicembre scatta il ban
Il caso Australiano è destinato a fare scuola per tutti gli altri Paesi, Italia inclusa, nei quali si sta discutendo della possibilità di porre un limite d'età rigido per l'utilizzo dei social network. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’Australia si prepara al divieto per gli Under 16 di avere un profilo social: dal 10 dicembre scatta il ban - Il caso Australiano è destinato a fare scuola per tutti gli altri Paesi, Italia inclusa, nei quali si sta discutendo della possibilità di porre un limite ... fanpage.it scrive
Australia, social e minori: il divieto under-16 come esperimento legislativo globale? - 16: un esperimento legislativo globale tra tutela dei minori e rischi di sorveglianza. Da diritto.it
Social e piattaforme vietate agli under 16. In Australia Google si prepara a spegnere YouTube per i minori - In Australia YouTube è pronta a fare rispettare il divieto di accesso agli utenti under 16 sulla piattaforma. Come scrive startupitalia.eu
Australia: Social Media Vietati agli Under 16, Multe Record - L'Australia introduce il divieto ai social media per gli under 16. Segnala veb.it
Non solo social, vietato anche Youtube sotto i 16 anni: l’Australia è il primo Paese al mondo a imporre un divieto totale - Dal 10 dicembre in Australia i social saranno vietati agli under 16. Scrive greenme.it
Australia, Meta avvia la rimozione degli account under 16 - Dopo la stretta del governo di Canberra all’utilizzo di social network da parte dei minori, stop a Instagram, Facebook e Threads ... Segnala ilsole24ore.com