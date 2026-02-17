la germania non partecipa nel rispetto della costituzione

Nein danke. Puntuale, secca, inequivocabile è la risposta di Berlino alla suggestione diffusa da Roma sul possibile coinvolgimento del governo tedesco nel Board of Peace su Gaza del presidente Usa. Al contrario dell’Italia, la Germania non parteciperà in alcuna veste al nuovo organismo di governance mondiale costruito da Donald Trump, «né come partecipante, né come osservatore» fanno sapere fonti vicine al cancelliere: Friedrich Merz giovedì non sarà quindi a Washington per l’inaugurazione. È la conferma della posizione già assunta dal leader della Cdu tre settimane fa subito dopo avere ricevuto l’invito ufficiale di Trump a prendere parte all’organizzazione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Berlino boccia gli Eurobond di Macron: il problema non è il debito ma il deficit di produttività; Merz alla conferenza di Monaco: Si è aperta una frattura tra Europa e gli Usa. La Nato non è più scontata. E la libertà è in pericolo nell'era delle grandi potenze; La Germania con la Francia come Trump con l'Ue: Parla, ma spende poco sulla difesa; Ti ricordi… Mathias Sindelar, talento austriaco che rifiutò di giocare con la Germania nazista ai….

Ombrello nucleare europeo, la Germania partecipa ai colloqui con Francia e Regno UnitoIl portavoce del governo Merz ha confermato che la Germania sta partecipando ai colloqui su un ombrello nucleare europeo. Mentre da Berlino arrivano toni più cauti, un generale di brigata chiede armi ... it.euronews.com

Nato, prove di guerra in Germania: inviate dodici navi da combattimento e 40mila soldati (anche italiani). Ma gli Usa non partecipanoLa Nato sta radunando oltre una dozzina di navi da guerra per inviarle in Germania: manovre che fanno parte della più grande ... msn.com

Il Ministro Guido Crosetto è in Germania per partecipare alla Munich Security Conference, evento annuale di confronto sui principali temi di difesa e sicurezza globale. - facebook.com facebook

Solange aveva accettato di andare in Germania a febbraio per partecipare ai festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della morte di Wagner, "ma mi sono ammalata". Va a sapere se fosse vero, quella donna mentiva come respirava. Pierre Lemaitre I x.com