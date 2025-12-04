Più Libri Più Liberi Paola Concia | In una democrazia liberale ci deve essere spazio per tutti nel rispetto della Costituzione

"Non leggerei mai i libri della casa editrice Passaggio al Bosco, ma allo stesso tempo non li brucerei, perché è ciò che fece il nazismo. In una manifestazione che si chiama Più Libri Più Liberi credo ci sia spazio per tutti: questa è la bellezza della democrazia liberale. Ritengo che la direzione a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Più Libri Più Liberi. Paola Concia: "In una democrazia liberale ci deve essere spazio per tutti nel rispetto della Costituzione"

