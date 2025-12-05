L’Italia partecipa all’Eurovision | la Rai non partecipa al boicottaggio e dice sì a Israele

Ildifforme.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un comunicato, la Rai ha spiegato i motivi della sua scelta. Innanzitutto, è stato specificato come l'Italia sia membro dei Big Five, ovvero i Paesi che da sempre hanno creduto ed investito nell'Eurovision Song Contest, contribuendo anche economicamente al suo sviluppo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

