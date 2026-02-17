La galleria Fondantico premiata a Modena per il Canuti ritrovato

La galleria Fondantico di Tiziana Sassoli ha vinto il Premio Malpighi a Modena, grazie al ritrovamento del dipinto 'La flagellazione di Cristo' di Domenico Maria Canuti. La vittoria è arrivata durante Modenantiquaria, una delle fiere più importanti del settore, dove il quadro è stato esposto per la prima volta dopo il restauro. La scoperta ha suscitato grande interesse tra gli esperti di arte antica, che hanno apprezzato la qualità e l’autenticità dell’opera.

Nella prestigiosa cornice di Modenantiquaria è stato assegnato il Premio Malpighi ad un prezioso dipinto del Seicento 'La flagellazione di Cristo' realizzato da Domenico Maria Canuti, presentato dalla Galleria bolognese Fondantico di Tiziana Sassoli. È la prima edizione di questo premio, indetto dalla storica maison dell'Aceto Balsamico Malpighi di Modena, che vuole, "coniugare il frutto di un saper fare tramandato da generazioni, anch'esso arte, con un prezioso dipinto che raffigura il meglio della nostra produzione artistica" ha spiegato il presidente Massimo Malpighi. La commissione vetting di Modenantiquaria, composta da storici dell'arte, ha individuato nell'opera premiata del Canuti una delle rare prove da cavalletto dell'artista, apprezzandone la forza espressiva, la pennellata spigliata e la qualità del colore, elementi che attestano riferimenti pittorici del grande Rubens.