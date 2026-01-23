In occasione di Art City Bologna, la galleria Fondantico presenta due esposizioni:

Si apprende anche la storia coinvolgente di due personaggi del mondo artistico bolognese, dalle due mostre che inaugurano – in occasione di Art City Bologna – domani alla galleria Fondantico, le cui porte si aprono nello splendido spazio di Casa Pepoli Bentivoglio in via de’ Pepoli 6e. Da una parte c’è Adria Santunione, pittrice nata a Borretto nel 1920 e morta a Pianoro (una ventina di chilometri dal capoluogo) nel 2014, le cui opere si scoprono nella mostra ’Lo spettacolo della natura’, dall’altra c’è la storia di un mercante d’arte che seppe fare della propria vita un’opera d’arte conservando più di duecento opere, di cui 80 saranno esposte nella mostra ’Memorie del collezionista nell’Ottocento e Novecento’, un percorso dedicato ad alcuni dei più grandi maestri bolognesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Due esposizioni in Fondantico. La ’natura’ di Adria Santunione e le ’Memorie del collezionista’

