Il Modena ha dimostrato di aver ritrovato stabilità e compattezza nelle ultime uscite. Le sfide contro il Palermo, sia nell’andata di ottobre sia nel ritorno di sabato al Braglia, evidenziano la crescita della squadra guidata da Sottil. Un percorso che conferma il rafforzamento del gruppo e la volontà di mantenere un rendimento costante nel corso della stagione.

Palermo-Modena andata e ritorno. Due gare, quelle dei canarini, sia nello scorso ottobre che sabato al Braglia, che in qualche modo hanno certificato la solidità della truppa di Sottil. Certo, nel match giocato in terra siciliana il Modena era andato forte anche di un vantaggio in classifica che aveva fatto sognare più di un tifoso alle nostre latitudini; davanti ai 14mila della gara di due giorni fa i gialli hanno invece guardato i rosanero, sotto il profilo dei numeri della graduatoria, dal basso verso l’alto, ma francamente non si è visto il divario tra una squadra come quella di Inzaghi che era la grande favorita della vigilia, e quella gialloblu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Modena ha ritrovato la sua solidità

