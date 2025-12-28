Apple Martin e la sua passione per la moda | la mela non cade mai lontano dall' albero E l' albero è mamma Gwyneth Paltrow
La primogenita dell'attrice e imprenditrice e di Chris Martin dei Coldplay sta muovendo i primi passi nella moda. Protagonista insieme alla madre della campagna di Gap, è diventata la brand ambassador di Self-Portrait. Il vero privilegio della «nepo baby» del momento? Poter saccheggiare il guardaroba materno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Apple Martin e la sana ossessione per la moda, con mamma Gwyneth Paltrow e Jane Birkin nel moodboard
Leggi anche: Apple Martin con il vestito di mamma Gwyneth Paltrow
Apple Martin con lo stesso abito di mamma Gwyneth, “vecchio” di 30 anni - Apple Martin rende omaggio alla madre indossando lo stesso Calvin Klein Collection sfoggiato da Paltrow alla première di "Emma" nel 1996 ... iodonna.it
Apple Martin come mamma Gwyneth Paltrow: sul red carpet con un suo vestito del 1996 - Apple Martin, la primogenita dell'attrice alla première di "Marty Supreme" ha indossato un suo abito ... dire.it
Apple Martin con l'abito Calvin Klein anni ‘90 della madre Gwyneth Paltrow dimostra l'eterna modernità del minimalismo - L'abito nero di Calvin Klein con cui Apple omaggia la madre racchiude l'atmosfera minimalista del decennio, all’insegna della fashion nostalgia ... vogue.it
Apple Martin riporta in vita un’icona del red carpet. Alla première di Marty Supreme a New York, la figlia di Gwyneth Paltrow ha indossato lo stesso abito che la madre sfoggiò nel 1996, reinterpretandolo con il suo stile. Gwyneth era lì, accanto a lei, in velluto - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.