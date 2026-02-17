La Figc prepara la rivoluzione arbitrale | i direttori di gara verso il professionismo all’inglese
La Figc annuncia una grande novità: gli arbitri potrebbero diventare professionisti come in Inghilterra. Gravina sta lavorando a una riforma che cambierà il modo di allenare e pagare i direttori di gara. La decisione dipende anche dalla conferma della sospensione di Zappi, ex presidente dell'Aia, che potrebbe influenzare il percorso.
Gravina studia la riforma che porterebbe alla professionalizzazione degli arbitri. Molto dipenderà dalla conferma della sentenza di inibizione di Zappi (ex presidente Aia ). Ne parla Ivan Cardia su Tuttosport. Gli arbitri diventeranno professionisti?. Si legge su Tuttosport Sugli arbitri in tanti spingono per accelerare, e la data chiave è vicina: la Corte Federale d’Appello si pronuncerà (non domani ma giovedì, c’è stato un breve rinvio) sul ricorso di Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, contro l’inibizione per 13 mesi incassata in primo grado. Se la sentenza sarà confermata, la Figc avrà il via libera per commissariare l’Aia: pesano anche le valutazioni circa l’utilizzo del budget (sforato) per il 2025. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Ieri è andato in scena l’incontro tra Figc, Lega Serie A e Rocchi. Il tema? La riforma del sistema arbitrale
Ieri si è tenuto un incontro tra Figc, Lega Serie A e Rocchi per discutere della riforma del sistema arbitrale.
Arbitri, la Figc prepara la riforma: meno potere all’Aia e più professionalitàLa Federcalcio lavora a una rivoluzione per il settore arbitrale, come riportato da Repubblica. Dopo le polemiche per gli errori al Var, l’obiettivo è togliere all’Associazione italiana arbitri (Aia) ... tuttomercatoweb.com
