Carriera nel calcio a Udine riparte il corso Figc che abilita direttori sportivi

È ripreso presso l’Università di Udine il corso per direttore sportivo, riconosciuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Il percorso, rivolto a coloro che intendono intraprendere o consolidare una carriera nel settore, offre formazione aggiornata e qualificata. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per professionisti e appassionati che desiderano approfondire le competenze necessarie per operare nel mondo del calcio a livello dirigente.

Success riparte dalla Libia: l'ex attaccante dell'Udinese firma con l’Al-Ta'awon SC - Il giocatore, noto per il suo passato in club prestigiosi ... m.tuttomercatoweb.com

Calcio: ultimo saluto a Galeone, a funerali Udine anche Allegri - Una folta rappresentanza del mondo del calcio e delle istituzioni ha dato oggi l'ultimo saluto a Giovanni Galeone, tecnico classe 1941, scomparso lo scorso 2 novembre all'età di 84 anni, i cui ... ansa.it

La formazione degli italiani più preziosi in carriera che hanno chiuso con il calcio quest'anno - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.