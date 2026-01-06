Carriera nel calcio a Udine riparte il corso Figc che abilita direttori sportivi

È ripreso presso l’Università di Udine il corso per direttore sportivo, riconosciuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Il percorso, rivolto a coloro che intendono intraprendere o consolidare una carriera nel settore, offre formazione aggiornata e qualificata. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per professionisti e appassionati che desiderano approfondire le competenze necessarie per operare nel mondo del calcio a livello dirigente.

Riparte il Corso per direttore sportivo dell’Università di Udine, accreditato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Si tratta di un percorso formativo rivolto a chi intende operare nel settore gestionale del calcio professionistico e ottenere l’abilitazione ufficiale alla qualifica di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

carriera calcio udine riparteDirettori sportivi del futuro, all'Università di Udine riparte il corso accreditato Figc - All’Università di Udine riparte il corso per direttore sportivo accreditato Figc, con lezioni da marzo a luglio 2026. nordest24.it

