Carriera nel calcio a Udine riparte il corso Figc che abilita direttori sportivi
È ripreso presso l’Università di Udine il corso per direttore sportivo, riconosciuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Il percorso, rivolto a coloro che intendono intraprendere o consolidare una carriera nel settore, offre formazione aggiornata e qualificata. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per professionisti e appassionati che desiderano approfondire le competenze necessarie per operare nel mondo del calcio a livello dirigente.
Riparte il Corso per direttore sportivo dell’Università di Udine, accreditato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Si tratta di un percorso formativo rivolto a chi intende operare nel settore gestionale del calcio professionistico e ottenere l’abilitazione ufficiale alla qualifica di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Il calcio ormai si gioca nei tribunali, gli avvocati inglesi sono famosi quanto i direttori sportivi (The Athletic)
Leggi anche: L’uomo che ha portato il calcio nel futuro: Pep Guardiola raggiunge quota mille panchine in carriera
Direttori sportivi del futuro, all'Università di Udine riparte il corso accreditato Figc.
Direttori sportivi del futuro, all'Università di Udine riparte il corso accreditato Figc - All’Università di Udine riparte il corso per direttore sportivo accreditato Figc, con lezioni da marzo a luglio 2026. nordest24.it
Success riparte dalla Libia: l'ex attaccante dell'Udinese firma con l’Al-Ta'awon SC - Il giocatore, noto per il suo passato in club prestigiosi ... m.tuttomercatoweb.com
Calcio: ultimo saluto a Galeone, a funerali Udine anche Allegri - Una folta rappresentanza del mondo del calcio e delle istituzioni ha dato oggi l'ultimo saluto a Giovanni Galeone, tecnico classe 1941, scomparso lo scorso 2 novembre all'età di 84 anni, i cui ... ansa.it
La formazione degli italiani più preziosi in carriera che hanno chiuso con il calcio quest'anno - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.