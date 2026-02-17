La Festa dell’Amore | Partecipazione diffusa e qualità dell’esperienza condivisa Segnale chiaro e momento identitario
La Festa dell’Amore si è svolta nel cuore della Cascata delle Marmore, causando un’affluenza record di pubblico e un’atmosfera vibrante. L’evento, primo appuntamento del Letz Festival 2026, ha richiamato molte persone da tutta la regione, desiderose di vivere un’esperienza condivisa e autentica. La partecipazione massiccia ha reso evidente il forte legame tra i partecipanti e il senso di identità che l’evento ha saputo creare in un luogo così suggestivo.
"Una grande partecipazione ed un forte riscontro di pubblico". La 'Festa dell'Amore' primo appuntamento del Letz Festival – edizione 2026 – si è svolta negli spazi del Bolla, ossia nel contesto naturale della Cascata delle Marmore. Come spiegano gli organizzatori: "L'iniziativa ha confermato la propria identità come esperienza collettiva diurna, accessibile e fortemente partecipata, registrando un'affluenza significativa e una presenza rilevante di pubblico proveniente da fuori Terni e dall'intera Regione Umbria". Il commento a margine: "Un segnale chiaro della capacità del progetto di attrarre comunità diverse, unite da una sensibilità condivisa verso la proposta artistica e il format dell'evento.
Letz Festival, la cantautrice Marianne Mirage a ‘La Festa dell’Amore’: “Esperienza collettiva, aperta e accessibile”Marianne Mirage ha aperto ieri il primo appuntamento di Letz Festival con una performance intensa e coinvolgente.
