Capri Hollywood premia Alessandro Preziosi come Attore dell’anno in un momento centrale della sua carriera segnato dalla partecipazione a Sandokan indicata come la fiction dell’anno

Alessandro Preziosi è stato premiato a Capri Hollywood come Attore dell’Anno, in un momento importante della sua carriera, grazie anche alla partecipazione a Sandokan, riconosciuta come la fiction dell’anno. Inoltre, ha ricevuto il premio del Nuovo IMAIE, assegnato nel nome di Antonello Fassari, in riconoscimento del suo valore interpretativo e del ruolo culturale svolto nel panorama televisivo italiano.

Capri, Hollywood rende omaggio a Brigitte Bardot annunciando una giornata speciale, martedì 30 dicembre, con la proiezione de Il disprezzo di Jean-Luc Godard, girato anche sull'Isola Azzurra, con le iconiche riprese alla Casa di Malaparte. #ANSA - facebook.com facebook

