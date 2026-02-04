Inter multa record e diffida | la decisione del Giudice Sportivo dopo il caso Audero

Il Giudice Sportivo ha deciso oggi di sanzionare l’Inter con una multa di 50.000 euro e di inviare una diffida ufficiale. La decisione arriva dopo che Emil Audero, il portiere della Cremonese, è stato ferito da un petardo durante l’ultimo match di campionato. La situazione ha scatenato polemiche e preoccupazioni sul rispetto delle regole negli stadi.

Il Giudice Sportivo ha inflitto un'ammenda di 50.000 euro e una diffida ufficiale all' Inter nella giornata di oggi, mercoledì 4 febbraio, a seguito del grave ferimento del portiere della Cremonese, Emil Audero, colpito da un petardo durante l'ultimo match di campionato. La sanzione, che rappresenta il tetto massimo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva per questa tipologia di illeciti, arriva a stretto giro dopo il provvedimento del Viminale che ha già blindato il settore ospiti nerazzurro, vietando le trasferte della tifoseria fino al prossimo 23 marzo.

