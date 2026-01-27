In questo testo si esplorano tematiche profonde come colpa, potere, memoria e inganno, analizzando i meccanismi che influenzano l’animo umano. Attraverso riflessioni e approfondimenti, si evidenzia come le scelte e il destino si intreccino, lasciando tracce indelebili nella nostra coscienza. Un'analisi sobria e accurata che invita a riflettere sui confini tra responsabilità e destino personale.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – C’è un confine sottile fra colpa e destino, fra ciò che scegliamo e ciò che ci sceglie. Su questo crinale si muove "L.E.I. – L’estrema illusione ", il nuovo romanzo della giornalista e scrittrice G razia Buscaglia Bonesso. Dopo il suo esordio con "Rosso come la neve", torna in libreria con un thriller psicologico cupo e seducente. Il libro sarà presentato venerdì 30 gennaio alle 17 alla Libreria Feltrinelli di Arezzo (Via Garibaldi n. 107), in dialogo dell’autrice con i giornalisti Laura Pugliesi e Ivo Brocchi. Il romanzo si apre come una confessione e si chiude come una condanna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colpa, potere, memoria e inganno: Buscaglia scava nell’animo umano

Approfondimenti su Colpa Potere

L’idea di meritocrazia suggerisce che chi si impegna di più ottiene automaticamente risultati migliori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Colpa Potere

Argomenti discussi: Colpa, potere, memoria e inganno: Buscaglia scava nell’animo umano; Dormire sulla giada. Sogno, corpo e ritualità nell’opera di Lin Hongjing; Il racconto dell’indicibile: cinema e memoria del totalitarismo. L’Università di Parma per il Giorno della Memoria 2026; 4 Storie di donne che hanno sfidato il destino, il potere e la storia.

Colpa, potere, memoria e inganno: Buscaglia scava nell’animo umanoC’è un confine sottile fra il nostro agire e il destino, fra ciò che scegliamo e ciò che ci sceglie. La giornalista piemontese (con Arezzo nel cuore), per 35 anni caposervizio e caporedattore per La N ... msn.com

Zazzaroni: rigore è quando potere hai...Scrive Sconcerti: … la Juve deve recuperare non l’antica arroganza, ma la vecchia universalità. Oggi governa come fosse all’opposizione, il branco non le riconosce cultura di potere. Colpa del branco ... calciomercato.com

RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI: NOVITA’ SULLA RESPONSABILITA’ ERARIALE Nuova tipizzazione della “colpa grave”, nuovi limiti del potere riduttivo del giudice contabile e obbligo di copertura assicurativa per chi gestisce risorse pubbliche. - facebook.com facebook

#stagioneopera Ambizione, potere e colpa: Macbeth di Verdi inaugura la nuova stagione del Teatro Alighieri di Ravenna. Ven 30/1 h20 – Dom 1/2 h15.30 Vassallo, Santoro, Scandiuzzi Dir. Giuseppe Finzi Un capolavoro oscuro e potentissimo. x.com