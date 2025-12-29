Anche RIta Cucchiara tra i Personaggi dell' Anno di ANSA Volto umano dell' AI

Rita Cucchiara, professoressa di ingegneria informatica e recentemente eletta rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia, è stata riconosciuta come uno dei Personaggi dell’Anno 2025 di ANSA. Tra i protagonisti della regione Emilia-Romagna, si distingue per il suo contributo nel campo dell'intelligenza artificiale, rappresentando il volto umano di questa tecnologia. La sua figura simboleggia l’impegno e l’innovazione nel panorama accademico e tecnologico locale.

Fra i personaggi del 2025 in Emilia-Romagna l'agenzia di stampa Ansa ha inserito anche una modenese: si tratta di Rita Cucchiara, professoressa di ingegneria informatica che quest'anno è stata eletta rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia."È la prima rettrice nella storia secolare.

Cucchiara, 'dall'Ia ho imparato l'impegno, l'etica e la visione' - "Dalla mia esperienza nella ricerca scientifica sull'Informatica e l'Intelligenza Artificiale ho imparato quanto siano preziosi l'impegno costante, la correttezza etica, la visione, la collaborazione ... ansa.it

NUOVI VERTICI UNIMORE, CUCCHIARA NOMINA 11 VICE-RETTORI E 25 DELEGATI - E’ la rosa dei collaboratori più stretti di Rita Cucchiara, rettrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia. tvqui.it

NUOVI VERTICI UNIMORE, CUCCHIARA NOMINA 11 VICE-RETTORI E 25 DELEGATI Cinque ambiti strategici per sviluppare Unimore. E' questa la linea della nuova rettrice Rita Cucchiara, che ha nominato i nuovi vertici dell'ateneo che la affiancheranno

