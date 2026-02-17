La Commissione provinciale su Conerobus | Indispensabile un adeguamento dei corrispettivi chilometrici

La Commissione provinciale su Conerobus ha deciso che i corrispettivi chilometrici devono essere adeguati per garantire un servizio più efficiente. La decisione nasce dalla constatazione che i costi di gestione sono aumentati, e senza un intervento i servizi rischiano di peggiorare. Durante l'incontro, i rappresentanti hanno evidenziato come l'attuale sistema di pagamento non copra più le spese reali. Un esempio concreto riguarda il rincaro dei carburanti, che ha inciso sui costi complessivi del trasporto.

La misura dovrebbe venire dal Fondo nazionale trasporti. Indispensabili sono considerate anche la riorganizzazione dell'azienda la ricapitalizzazione La Commissione, presieduta dai consiglieri Ivana Ballante e Riccardo Strano, ha esaminato il documento del consigliere Angelo Tomassetti, "Trasporto pubblico locale: esame proposte e adozione atto unitario". Alla seduta hanno partecipato anche i consiglieri Pieramelio Baldelli, Giancarlo Catani, Giovanni Balducci e Filippo Bartolucci. Sono stati approfonditi i contenuti e le proposte operative da sottoporre agli organi competenti. Le vicende degli ultimi mesi riguardanti l'azienda Conerobus hanno evidenziato la necessità di interventi di riorganizzazione aziendale e di ricapitalizzazione.

