Nominata la commissione per il congresso provinciale del Partito Democratico

La commissaria provinciale del Partito Democratico, Susanna Camusso, nomina la commissione provinciale per il congresso.Dell’organismo, presieduto dall'ex segretario provinciale di Napoli Gino Cimmino (indicato dalla segreteria regionale), entrano a far parte Francesca Della Ratta, Nicoletta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

