Meta AI in WhatsApp ha ostacolato la concorrenza dei chatbot? Anche la Commissione Europea indaga
La Commissione UE indaga sull’integrazione di Meta AI in WhatsApp, sospettando ostacoli alla concorrenza nel mercato dei chatbot. 🔗 Leggi su Dday.it
Il Financial Times, indagine antitrust Ue su Meta per l'uso dell'IA su WhatsApp. L'annuncio, previsto a inizio anno, è atteso a giorni #ANSA Vai su X
