La Cina è vicina

Carlo Rovelli, noto fisico, ha scritto qualcosa che ci ha fatto sorridere: la sua ultima riflessione riguarda la Cina e il suo ruolo nel mondo. Rovelli, che di solito si concentra sulla scienza, ha deciso di affrontare questioni geopolitiche, suscitando sorpresa tra i lettori. La sua analisi si concentra sulla presenza crescente della Cina nel mercato globale e sulle sue implicazioni.

Avendo avuto i voti più bassi della nostra peraltro mediocre carriera scolastica in Fisica, leggiamo sempre quello che scrive Carlo Rovelli, l'uomo intelligente più fesso che ci sia capitato di sentire quando non parla delle sue cose. Ieri, ad esempio. In partenza per l'Oriente, ha scritto sul Corriere della sera, noto foglio proletario, un'articolessa in lode della Cina. Neanche fosse Moravia di ritorno da Pechino nel 1967. Sempre tutti comunisti nei Paesi degli altri. Comunque. Per 215 righe Rovelli magnifica le virtù cinesi in ambito economico, ecologico, tecnologico, commerciale, educativo e in politica estera, «dove la Cina è una voce di moderazione», contro il modello degradato, guerrafondaio e coercitivo degli Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Cina è vicina La Cina è vicina, a Londra La presenza della Cina a Londra si fa sempre più visibile, tra investimenti, questioni di sicurezza e diritti umani. Mugello, la Cina è più vicina. Gemellaggio con il Distretto di Beidaihe #271 La Cina è vicina Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. 🇨🇳L’Associazione di Promozione Sociale “Il Filo di Seta” organizza la mostra d’arte tradizionale cinese intitolata “Cina è viCina” – V edizione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale con 𝐢𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟒 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚𝐥 facebook