Mugello la Cina è più vicina Gemellaggio con il Distretto di Beidaihe
Firenze, 27 novembre 2025 - Hanno fatto rientro da poche ore dalla Cina il presidente dell’ Unione dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e gli assessori al Turismo e alla Cultura, Federico Ignesti e Francesco Tagliaferri. Una missione istituzionale dal programma serrato per promuovere tutto il Mugello. Da Shanghai a Pechino fino a Beidaihe, quest’ultimo, distretto della città di Qinhuangdao, dalla significativa vocazione turistica con cui nei mesi scorsi l’ente mugellano ha avviato relazioni. La delegazione è stata impegnata in incontri con autorità locali e rappresentanti istituzionali. Prima tappa Shanghai, con i dirigenti dello Shanghai International Automobile City per visitare le strutture, tra cui il noto circuito di Jading, e una riunione per prevedere la partecipazione ad iniziative ed eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
