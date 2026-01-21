La presenza della Cina a Londra si fa sempre più visibile, tra investimenti, questioni di sicurezza e diritti umani. Dopo vari ritardi, si discute dell’approvazione della nuova ambasciata cinese nel cuore finanziario della capitale. Un tema complesso che coinvolge architettura, geopolitica e rapporti internazionali, riflettendo le sfide di un mondo in evoluzione.

Gran Bretagna Luce verde del governo britannico al progetto dell’ambasciata di Pechino nella City: sarà la più grande d’Europa. Proteste su sicurezza e diritti umani. Il giallo della “camera nascosta” Gran Bretagna Luce verde del governo britannico al progetto dell’ambasciata di Pechino nella City: sarà la più grande d’Europa. Proteste su sicurezza e diritti umani. Il giallo della “camera nascosta” Sia il ministro della Sicurezza Dan Jarvis che quello dell’Edilizia, Steve Reed, hanno dato ieri l’ok a quella che si prevede sarà la più grande ambasciata d’Europa, maggiore addirittura di quella americana, già colossale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La Cina è vicina, a Londra

Leggi anche: Mugello, la Cina è più vicina. Gemellaggio con il Distretto di Beidaihe

Leggi anche: “L’Ucraina è vicina al collasso”. Il Cremlino vede vicina la vittoria e spaventa Zelensky

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Cum arat noul meu film Vecina - Trailer Oficial

Argomenti discussi: La Cina è vicina, a Londra; La Groenlandia, le mire di Trump e il pericolo Cina-Russia; Tutela dei marchi, in Cina regole più severe sui depositi in malafede; Alessandro Haber compie 79 anni: l'infanzia a Tel Aviv, la canzone che gli scrisse De Gregori, i problemi di salute, 8 segreti.

Pirelli e Cdp: la Cina fuori dalle reti, ma i loro investimenti industriali servono all’ItaliaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Pirelli e Cdp: la Cina fuori dalle reti, ma i loro investimenti industriali servono all’Italia pubblicato il 19 Gennaio 2026 a firma di Simone Gasp ... ilfattoquotidiano.it

Mugello, la Cina è più vicina. Gemellaggio con il Distretto di BeidaiheFirenze, 27 novembre 2025 - Hanno fatto rientro da poche ore dalla Cina il presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e gli assessori al Turismo e alla Cultura, Federico Ignesti e ... lanazione.it

La Cina è vicina. Mattino 10 luglio 2005. - facebook.com facebook