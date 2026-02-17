La cena dei vip a base di champagne finisce in rissa Secchio del ghiaccio tirato in testa all’amica arriva l’ambulanza
A Forte dei Marmi, una cena tra amici si trasforma in rissa quando un bicchiere di champagne viene rovesciato e un secchio di ghiaccio viene scagliato contro un’amica. La lite si accende improvvisamente, e una delle presenti si ferisce alla testa, costringendo l’arrivo di un’ambulanza. La serata, che prometteva soltanto di divertirsi, si conclude con un intervento di emergenza.
Forte dei Marmi, 17 febbraio 2026 – Una tavolata di amici, più o meno conosciuti. Bottiglie di champagne e risate in compagnia, per quella che doveva essere una serata di divertimento. E che invece è finita con una violenta litigata tra due donne, una delle quali ferita alla fronte dopo esser stata colpita dal secchiello del ghiaccio. Con intervento di forze dell’ordine e ambulanza per trasportare la giovane al pronto soccorso. Tutto è accaduto l’altra sera in uno dei ristoranti più gettonati di Forte dei Marmi: tavolo prenotato in veranda per quella comitiva di amici intenzionata a trascorrere un momento conviviale senza troppi pensieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
