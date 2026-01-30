Molto brutto che hai tirato in mezzo anche me sapendo che sono sempre stata ‘pulita’ Sono una ex Letterina il mio nome è nel secchio | Ludmilla Radchenko pubblica una chat con Fabrizio Corona

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Nell’ultima puntata del suo format su Youtube, ha tirato in ballo Gerry Scotti e alcune Letterine di Passaparola, anche usando parole dure. Tra le varie accuse, spunta anche una chat di Ludmilla Radchenko, che si difende dicendo di essere sempre stata “pulita” e di essere stata coinvolta senza motivo. La vicenda sta scuotendo il mondo dello spettacolo, con molti che si chiedono quanto ci sia di vero e quanto invece sia solo una trovata mediatica.

Fabrizio Corona, nell’ultima puntata del suo Falsissimo, online su Youtube, ha fatto – tra le altre – anche illazioni su presunte relazioni tra Gerry Scotti e le Letterine del programma Passaparola. Il conduttore ha ribattuto con parole nette in una intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di ‘letterina’. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

