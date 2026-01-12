Ambulanza travolge due ragazze in corso Vercelli | una finisce al Niguarda l’amica miracolosamente illesa

Oggi, in corso Vercelli a Milano, un'ambulanza ha investito due ragazze di 24 e 26 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 e ha causato il ricovero di una delle due in ospedale, mentre l'altra è rimasta illesa. La dinamica dell'incidente è ancora sotto verifica da parte delle autorità.

Milano, 12 gennaio 2026 – Due ragazze, una di 24 e l'altra di 26 anni, sono state investite oggi in corso Vercelli a Milano, intorno alle 16, da un'ambulanza che trasportava un paziente. La più grave è stata portata in codice giallo al Niguarda, l'altra invece in codice verde. La polizia locale sta procedendo con gli accertamenti sul luogo del sinistro, nel quale il conducente dell'ambulanza e il paziente trasportato non dovrebbero aver riportato conseguenze. Brivio, travolse e uccise Giorgia Cagliani e Milena Marangon: l’autista del furgone a processo con l’abbreviato In largo Ascari . Un altro brutto incidente si è verificato intorno a mezzogiorno in largo Ascari, con uno scontro tra un'auto e una moto, dove il conducente della due ruote è stato soccorso e trasportato al Policlicnico in codice giallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ambulanza travolge due ragazze in corso Vercelli: una finisce al Niguarda, l’amica miracolosamente illesa Leggi anche: Si ribalta con l’auto nella notte: miracolosamente illesa 44enne Leggi anche: Si ribalta con l’auto nella notte:miracolosamente illesa 44enne La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Vicenza, bus travolge due alunni di fronte a scuola: amputata la gamba a una 15enne - Noventa Vicentina, è successo alla fine delle lezioni quando i ragazzi stavano aspettando il mezzo per tornare a casa. corrieredelveneto.corriere.it

“La torcia l'ho sempre vista solo in tv. Per me sarà un onore incredibile”. Andrea Macrì, 34 anni, è un atleta paralimpico di para ice hockey. Nel 2008, a 17 anni, il crollo del controsoffitto del liceo Darwin di Rivoli lo travolge: l'incidente gli provoca una paraplegia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.