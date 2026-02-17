La carica nerazzurra nella capitale del calcio tedesco | 1.442 bergamaschi a Dortmund

Sabato sera, circa 1.442 tifosi bergamaschi hanno raggiunto Dortmund per sostenere l’Atalanta, spinti dalla voglia di vivere una trasferta europea. La presenza numerosa si fa notare già all’arrivo, con gruppi di supporters che riempiono bar e piazze del centro. La città, che di solito è tranquilla, si anima grazie all’entusiasmo dei tifosi italiani, pronti a tifare per la loro squadra.

Dortmund (Germania). Partiamo dalle cose più brevi. Cosa c’è da vedere a Dortmund e dintorni? Sostanzialmente, poco o nulla. Il museo del calcio tedesco in centro città, lo stadio, qualche vecchia miniera aperta visitabile e raggiungibile con i mezzi, come quella dello Zollverein ad Essen, vicina a Gelsenkirchen, dove ha sede lo Schalke 04 che a quelli del Borussia piace poco e dove Sead Kolasinac ha iniziato a giocare a calcio. Ecco, sì, per lui è aria di derby. Per il resto, i 1.442 tifosi atalantini arrivati soprattutto nella mattinata di martedì 17 febbraio, matchday, nel centro della regione della Ruhr, non hanno granché da fare durante la giornata.🔗 Leggi su Bergamonews.it

