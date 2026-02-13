Dortmund-Atalanta, si riempie solo un terzo del settore ospiti: 1.442 biglietti venduti. La differenza rispetto al 2018, quando l’Atalanta affrontò il Borussia Dortmund in Champions League e circa 8.000 tifosi italiani si mossero per la trasferta, si nota anche nella presenza ridotta di supporter bergamaschi, che questa volta hanno riempito appena un terzo delle aree riservate.

Occasione diversa, tempi diversi, numeri diversi. Nel 2018 l’Atalanta partecipava per il primo anno alle coppe europee dopo un digiuno di decenni e per la sfida degli ottavi di finale contro il Borussia Dortmund furono circa 8mila i tifosi che si mobilitarono per raggiungere la Germania e assistere a quella che sembrava una trasferta unica e storica. Otto anni dopo, i nerazzurri tornano al Westfalenstadion, ma il settore ospiti che ha capienza di circa 4mila posti sarà pieno soltanto per un terzo. Sono infatti 1.442 i biglietti venduti: il dato è già da considerare finale, visto che la fase unica di vendita si è svolta tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

