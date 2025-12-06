la carica dei 500 per il wild trail

Il conto alla rovescia è terminato. Da questo pomeriggio Villa Severi diventerà il centro nevralgico dell’Arezzo Wild Trail, all’appuntamento ormai diventato tradizione nell’inverno aretino, pronto a richiamare qualcosa 500 atleti al via, pronti a misurarsi sulle tre distanze previste dalla competizione. Dalle 15 fino alle 18 di oggi spazio al ritiro dei pettorali nella zona di arrivo di Villa Severi, vicino al centro di aggregazione sociale, poi tutte le operazioni verranno rimandate a domattina. Alle 6.30 nuova apertura del quartier generale per il ritiro pettorali e dalle 7 ci sarà modo per chi vorrà di sottoporsi ad una seduta di free pre-massages. 🔗 Leggi su Lanazione.it

