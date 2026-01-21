Sommer suona la carica via social | lo svizzero è pronto a rifarsi a Dortmund -FOTO

Dopo la sconfitta europea, Sommer si rivolge ai propri tifosi e alla squadra attraverso i social, invitando a una reazione. L’obiettivo è recuperare entusiasmo e concentrazione in vista delle prossime sfide, mantenendo un atteggiamento positivo e determinato. La comunicazione del portiere svizzero sottolinea l’importanza di affrontare le difficoltà con carattere e unità, per tornare subito al meglio.

Inter News 24 Sommer suona la carica via social dopo la pesante sconfitta europea, invitando i compagni e l’ambiente nerazzurro a reagire. Il day-after in casa Inter è segnato da una profonda riflessione. La sconfitta casalinga per 1-3 contro l’Arsenal ha lasciato il segno, non solo nel morale ma anche in una classifica di Champions League che si fa improvvisamente complicata. Il club meneghino, infatti, vede allontanarsi l’obiettivo del passaggio diretto alla fase a eliminazione diretta, scivolando pericolosamente verso la zona Playoff del nuovo format europeo. In questo momento di tensione, a metterci la faccia è stato uno dei leader carismatici dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer suona la carica via social: lo svizzero è pronto a rifarsi a Dortmund -FOTO Conceicao e la dedica social: «Grazie 2025, buon anno!». Il portoghese suona così la carica al popolo bianconero – FOTOConceicao, esterno della Juventus, ha condiviso un messaggio sui social per augurare un buon 2026 ai tifosi. Leggi anche: Sommer Inter, lo svizzero pronto ad un derby da precario? I piani del club per il futuro della porta Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Inter-Napoli, le due facce di Scott McTominay; Inter Lecce, le PAGELLE: Pio mostra i muscoli, carica Lautaro. Intanto Sommer suona la carica dalla sua pagina - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.