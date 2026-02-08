La carica dei 15mila per una sfilata di carnevale da sogno

La sfilata di Carnevale a Prato della Valle ha attirato 15mila persone. Questa mattina, la piazza si è riempita di colori e musica, con carri allegorici e maschere che hanno coinvolto grandi e bambini. La manifestazione si ripete ogni anno e quest’anno ha superato le aspettative di pubblico. La gente ha preso d’assalto la piazza, creando un vero e proprio mare di spettatori. La giornata si è conclusa con il carosello di carri e tanta allegria.

Quindicimila persone hanno affollato oggi 8 febbraio lo splendido scenario di Prato della Valle per la tradizionale sfilata dei carri. C'era apprensione per le condizioni meteo, ma un pallido sole ha tenuto compagnia agli ospiti che hanno applaudito a scena aperta lo spettacolo.

