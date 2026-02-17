La canzone è dedicata alla figlia ma racconta molto sull' indole dell' artista
Tommaso Paradiso, 42 anni, ha deciso di partecipare a Sanremo dopo averlo annunciato verbalmente più volte, ma senza mai confermarlo ufficialmente. La sua scelta arriva a pochi giorni dalla pubblicazione dei nomi ufficiali, e lui stesso aveva detto che ogni anno gli veniva assegnato il ruolo di possibile concorrente. La partecipazione è arrivata in un momento in cui il cantante ha appena pubblicato una canzone dedicata alla figlia, che rivela molto sulla sua personalità.
T ommaso Paradiso, 42 anni, ha deciso finalmente di andare a Sanremo. L’aveva (pre)detto qualche giorno prima del fatidico annuncio dei nomi da parte di Carlo Conti: «Mi danno papabile ogni anno. Prima o poi, statisticamente, perché non dovrebbero azzeccarci?». L’artista, ormai avviato a una carriera da solista da diversi anni dopo l’addio alla band dei Thegiornalisti, di cui ha fatto parte per dieci anni, salirà per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo 2026 tra i Big portando la canzone I Romantici. Carlo Conti su Sanremo 2026: «Pochi big e tanti emergenti? La forza del Festival è mischiare» X A dirla tutta, su quello stesso palco era già salito nel 2018, non come artista in gara ma come ospite, per duettare insieme a Gianni Morandi sulle note di Una vita che ti sogno. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Grammy, è «Wildflower» di Billie Eilish la canzone dell'anno. Sul palco il messaggio politico dell'artista con la spilletta «Ice Out»La cerimonia dei Grammy premia Billie Eilish con la canzone dell'anno per «Wildflower».
“Stefano D’Orazio era il mio bancomat? A parte un computer regalato nel 2007, mai ricevuto o richiesto altro”: la figlia Francesca Michelon risponde alla vedova dell’artistaFrancesca Michelon rompe il silenzio sulla relazione con Stefano D’Orazio, svelando dettagli inediti e chiarendo il suo ruolo nella vita dell’artista.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ermal Meta, il ritorno a Sanremo con la canzone dedicata a Gaza. Negli occhi di una bambina la guerra rivela il suo orrore; Michele Bravi a Sanremo 2026: Prima o poi alcune canzoni trovano il momento giusto; Arisa dedica una canzone alla Basilicata: Voglio che diventi uno spot per la mia terra; Sanremo 2026, Michele Bravi: 'Per la prima volta mia mamma mi ha detto che bella canzone'.
Sanremo 2026, il mistero degli occhi scomparsi di Marco Masini sulla copertina di Tv Sorrisi e CanzoniDopo le sei dita di Elodie, un nuovo errore di Photoshop infiamma Sanremo 2026: Marco Masini appare senza occhi sulla cover di Sorrisi. Ecco cosa è successo davvero. skuola.net
Testo canzone Italia Starter Pack di J-Ax a Sanremo 2026 e significato/ Canzone perfetta per il FestivalTesto canzone Italia Starter Pack di J-Ax a Sanremo 2026 e significato: una canzone dedicata al nostro Paese, tra luoghi comuni e gesti tipici del Belpaese ... ilsussidiario.net
NØTTAMBULA Festa della birra Granarolo Faentino(RA). . Ringraziamo il famoso Trapper sPORCO per la canzone dedicata alla porcata! facebook