Tommaso Paradiso, 42 anni, ha deciso di partecipare a Sanremo dopo averlo annunciato verbalmente più volte, ma senza mai confermarlo ufficialmente. La sua scelta arriva a pochi giorni dalla pubblicazione dei nomi ufficiali, e lui stesso aveva detto che ogni anno gli veniva assegnato il ruolo di possibile concorrente. La partecipazione è arrivata in un momento in cui il cantante ha appena pubblicato una canzone dedicata alla figlia, che rivela molto sulla sua personalità.

T ommaso Paradiso, 42 anni, ha deciso finalmente di andare a Sanremo. L’aveva (pre)detto qualche giorno prima del fatidico annuncio dei nomi da parte di Carlo Conti: «Mi danno papabile ogni anno. Prima o poi, statisticamente, perché non dovrebbero azzeccarci?». L’artista, ormai avviato a una carriera da solista da diversi anni dopo l’addio alla band dei Thegiornalisti, di cui ha fatto parte per dieci anni, salirà per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo 2026 tra i Big portando la canzone I Romantici. Carlo Conti su Sanremo 2026: «Pochi big e tanti emergenti? La forza del Festival è mischiare» X A dirla tutta, su quello stesso palco era già salito nel 2018, non come artista in gara ma come ospite, per duettare insieme a Gianni Morandi sulle note di Una vita che ti sogno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La canzone è dedicata alla figlia, ma racconta molto sull'indole dell'artista

