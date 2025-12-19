Stefano D’Orazio era il mio bancomat? A parte un computer regalato nel 2007 mai ricevuto o richiesto altro | la figlia Francesca Michelon risponde alla vedova dell’artista

Francesca Michelon rompe il silenzio sulla relazione con Stefano D’Orazio, svelando dettagli inediti e chiarendo il suo ruolo nella vita dell’artista. Una verità nascosta dietro le apparenze, tra sentimenti e aspetti finanziari, che getta nuova luce su un legame complesso e spesso frainteso.

"Stefano D'Orazio era così spaventato che decise di lasciare i Pooh. Il legame con la figlia passava solo per il denaro. Lui con tristezza si autodefiniva un bancomat", così la vedova del batterista Tiziana Giardoni a Il Corriere della Sera. Pronta la risposta della diretta interessata Francesca Michelon, sempre sul quotidiano di Via Solferino: "Non esistono transazioni bancarie né altri riscontri oggettivi a sostegno di tali affermazioni, che risultano incompatibili anche con le circostanze concrete della mia vita personale in quegli anni (ai tempi vivevo in una camera doppia a Roma con altre 2 ragazze, sarei stata una sciocca a non approfittare del tenore di vita che ora mi viene attribuito da altri, ma che io non ho mai vissuto)". Secondo la vedova, Stefano D'Orazio avrebbe lasciato i Pooh anche per il peso di un rapporto difficile con la figlia segreta. "Lo faceva sentire un bancomat", ha dichiarato, parlando di danni psicofisici e di una causa per risarcimento. Un legame mai sanato.

