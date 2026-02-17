La caduta di 10 metri il dolore di Ghisalba | Catalin Robu lascia due figli

Catalin Robu è morto dopo essere caduto da un'impalcatura di 10 metri a Ghisalba, lasciando due figli piccoli. La tragedia si è verificata mentre l’operaio rumeno, dipendente di una ditta di Bergamo, stava lavorando sul cantiere. La famiglia di Robu, residente in via Bellini da anni, si trova ora a fare i conti con il dolore improvviso. Il sindaco del paese ha espresso vicinanza ai familiari e ha condannato l’incidente.

IL LUTTO. La famiglia vive in via Bellini a Ghisalba da diverso tempo, il cordoglio del sindaco. L'operaio edile, di origini rumene, lavorava per una ditta bergamasca. Sarebbe scivolato dal cestello di una piattaforma mobile. Un'altra famiglia spezzata. Dolore a Ghisalba per la morte di Catalin Moise Robu: l'uomo di origine rumena 55enne viveva in Bergamasca da anni e lascia una famiglia con due figli, un maschio e una femmina di 18 e 20 anni. La famiglia vive in via Bellini a Ghisalba da diverso tempo. «Non conoscevo direttamente questo nostro concittadino né la sua famiglia – sottolinea il sindaco Gianluigi Conti – ma esprimo ai parenti della vittima di questo infortunio la vicinanza mia e di tutta la comunità di Ghisalba».