Tragedia in Alto Adige | bambino di 10 anni precipita da una roccia a Laudes fatale la caduta di centinaia di metri

Un bambino di 10 è morto dopo essere precipitato da una roccia, per diverse decine di metri, nel tardo pomeriggio di ieri a Laudes nel comune di Malles in Alto Adige. Illeso l’amico di 11 anni che era con lui. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino della guardia di finanza con squadre a terra, con l’elicottero e a bordo il tecnico dell’elisoccorso. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare, mentre l’altro bambino è stato recuperato e soccorso. Si indaga per ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto. Andati via da un parco giochi per avventurarsi su un sentiero. Il bambino (J.A.) di dieci anni si trovava in compagnia di un amico undicenne nel parco giochi del paesino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

