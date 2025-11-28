In giro per la città con marijuana e cocaina nell' automobile spacciatore 43enne arrestato

La polizia ha arrestato un 43enne, catanese, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti, nel corso dell’attività di pattugliamento, transitando per viale Bernini, hanno notato un’auto che è apparsa sospetta e pertanto, hanno deciso di effettuare delle verifiche. Il 43enne. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

