Cocaina in automobile e in casa arrestato un 27enne

Veneziatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermato per un controllo su strada mentre si trovava alla guida, è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina e 180 euro ritenuti probabile provento di spaccio. L'uomo, un 27enne, è stato arrestato la scorsa settimana dai carabinieri della stazione di Cavallino-Treporti.Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

