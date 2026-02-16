Marotta e Chiellini si confrontano in Assemblea | arbitri al centro del dibattito

Un contesto di rilievo per il calcio italiano si appresta a vivere una giornata decisiva: l’assemblea della Lega Serie A si terrà a Milano, con protagonisti al centro della scena che hanno acceso la discussione nelle settimane recenti. L’incontro istituzionale promette di offrire una piattaforma utile per esaminare questioni di governance e di gestione delle gare, con un’attenzione particolare agli sviluppi arbitrali. L’agenda, definita in chiaro, punta a fornire chiarezza su temi tecnici e organizzativi che riguardano l’intero panorama, in una cornice che privilegia il confronto tra i vertici delle principali realtà del campionato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Beppe Marotta e Giorgio Chiellini si incontrano di nuovo a Milano, dopo le polemiche di San Siro, per discutere degli arbitri.

Asti si prepara a discutere il bilancio 2025 e il futuro del tartufo bianco e nero delle Langhe.

Le urla di Chiellini e Comolli a La Penna, la lite Spalletti-Ferri e le parole su Marotta: cosa è successo nel tunnel di San SiroFucking disgrace, Non esiste al mondo: cosa è successo nel tunnel di San Siro durante l'intervallo di Inter-Juventus ... ilfattoquotidiano.it

Caso Bastoni, Saviano attacca Marotta: Con lui campionati falsati, Chiellini si arrabbia perché...In un lungo post dello scrittore e giornalista arbitraggio, polemiche e indagini sulla ‘ndrangheta nella curva dell'Inter ... giornalelavoce.it

"INTER NOS...". “Finché Giuseppe Marotta avrà un ruolo nel calcio italiano tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati. La rabbia di Chiellini ieri sera sembra il sentimento di uno che non abbia mai avuto a che fare con Marotta. Il campionato italia - facebook.com facebook

ma #chiellini dov'era quando #marotta faceva queste e altre schifezze per favorire la sua #juve prima andava bene,ora tutte animelle innocenti desiderose di giustizia,dopo anni d'impunità! è la stessa #marottaleague in cui hai sguazzato tu! #interjuventus x.com