Marotta e Chiellini si confrontano in Assemblea | arbitri al centro del dibattito

Da mondosport24.com 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marotta e Chiellini hanno discusso oggi in assemblea sulla gestione degli arbitri, dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto il calcio italiano. La riunione si svolge a Milano, nel momento in cui le decisioni sul VAR e sulle sanzioni arbitrarie sono al centro dell’attenzione. Tra i temi affrontati, le criticità emerse durante gli ultimi match e le proposte per migliorare il rapporto tra giocatori e arbitri.

Un contesto di rilievo per il calcio italiano si appresta a vivere una giornata decisiva: l’assemblea della Lega Serie A si terrà a Milano, con protagonisti al centro della scena che hanno acceso la discussione nelle settimane recenti. L’incontro istituzionale promette di offrire una piattaforma utile per esaminare questioni di governance e di gestione delle gare, con un’attenzione particolare agli sviluppi arbitrali. L’agenda, definita in chiaro, punta a fornire chiarezza su temi tecnici e organizzativi che riguardano l’intero panorama, in una cornice che privilegia il confronto tra i vertici delle principali realtà del campionato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

marotta e chiellini si confrontano in assemblea arbitri al centro del dibattito
© Mondosport24.com - Marotta e Chiellini si confrontano in Assemblea: arbitri al centro del dibattito

Lega Serie A, Marotta e Chiellini di nuovo faccia a faccia: gli arbitri tra i temi caldi dell’Assemblea

Beppe Marotta e Giorgio Chiellini si incontrano di nuovo a Milano, dopo le polemiche di San Siro, per discutere degli arbitri.

Asti, Assemblea AtaM: Bilanci 2025 e futuro del tartufo bianco e nero delle Langhe al centro del dibattito.

Asti si prepara a discutere il bilancio 2025 e il futuro del tartufo bianco e nero delle Langhe.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter-Juve è anche Marotta contro Chiellini: tra passato e presente, una cosa li unisce; Le urla di Chiellini e Comolli a La Penna, la lite Spalletti-Ferri e le parole su Marotta: cosa è successo…; Spalletti contro Marotta, Comolli contro La Penna: urla e liti, furia Juve nel tunnel a fine 1° tempo; Saviano durissimo: Con Marotta campionati falsati, Chiellini si arrabbia perché sa come funziona.

marotta e chiellini siLe urla di Chiellini e Comolli a La Penna, la lite Spalletti-Ferri e le parole su Marotta: cosa è successo nel tunnel di San SiroFucking disgrace, Non esiste al mondo: cosa è successo nel tunnel di San Siro durante l'intervallo di Inter-Juventus ... ilfattoquotidiano.it

Caso Bastoni, Saviano attacca Marotta: Con lui campionati falsati, Chiellini si arrabbia perché...In un lungo post dello scrittore e giornalista arbitraggio, polemiche e indagini sulla ‘ndrangheta nella curva dell'Inter ... giornalelavoce.it