Chiellini | Oggi non si può parlare di calcio è inaccettabile quello che è successo stasera Rocchi non era neanche allo stadio

Giorgio Chiellini ha commentato con rabbia quanto è successo durante Inter-Juventus, spiegando che Rocchi non era nemmeno presente allo stadio. L’ex difensore ha criticato duramente i fatti accaduti, dicendo che non si può discutere di calcio in queste condizioni. Chiellini ha sottolineato che la situazione è grave e non accettabile, anche se riconosce lo sforzo degli studi televisivi. Durante l’intervista a Sky Sport, ha aggiunto che la serietà dell’episodio richiede una risposta immediata da parte delle autorità sportive.

Chiellini e Comolli a Sky Sport dopo Inter-Juventus. "Capisco lo sforzo dello studio, ma non si può orlare di calcio, quel che è successo stasera è qualcosa di inaccettabile. È l'ennesimo episodio dall'inizio della stagione, non sono accettabili errori come quello di stasera Rovinare una partita del genere, non c'è stato un modo adeguato per guidare una partita del genere. Non c'è stato un livello arbitrale all'altezza della partita. Abbiamo offerto questo spettacolo al resto del mondo, ancora una volta. Il problema è chiaro, non dobbiamo sempre procrastinare come accade sempre nel calcio italiano". Chiellini: "oggi non si può parlare di calcio, è inaccettabile quello che è successo stasera" Giorgio Chiellini ha commentato con fermezza la serata, affermando che quanto accaduto non si può definire calcio e rappresenta un episodio inaccettabile.